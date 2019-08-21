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ميتشو: يمتلك مثلث الفوز بالبطولات

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 01:18 ص
ميتشو: يمتلك مثلث الفوز بالبطولات
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الفجر الرياضي
 
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أكد الصربي ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو" المدير الفني الجديد لفريق الزمالك، أنه يعيش أفضل أيام حياته بعد التعاقد مع نادي الزمالك لتدريبه وقيادته في الموسم الجديد.

وقال ميتشو في تصريحات لبرنامج الزمالك اليوم على قناة المحور: الزمالك يمتلك مدرب قوي وجمهور داعم وادارة توفر كل الإمكانيات فسيكون الطريق ممهد للحصول على البطولات بشكل كبير".

يذكر أن الزمالك أعلن رسميا التعاقد مع ميتشو بعد إقالة خالد جلال لخسارته الدوري في الرمق الأخير.
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