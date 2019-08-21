ميتشو: يمتلك مثلث الفوز بالبطولات

أكد الصربي ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو" المدير الفني الجديد لفريق الزمالك، أنه يعيش أفضل أيام حياته بعد التعاقد مع نادي الزمالك لتدريبه وقيادته في الموسم الجديد.





وقال ميتشو في تصريحات لبرنامج الزمالك اليوم على قناة المحور: الزمالك يمتلك مدرب قوي وجمهور داعم وادارة توفر كل الإمكانيات فسيكون الطريق ممهد للحصول على البطولات بشكل كبير".



