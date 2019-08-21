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سوسن بدر عن اللوك الجديد: "مستريحة جدا إني عملت كده" (فيديو)

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 12:54 ص
سوسن بدر عن اللوك الجديد: مستريحة جدا إني عملت كده (فيديو)
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علقت الفنانة سوسن بدر، على اللوك الجديد، الذي ظهرت به مؤخرًا: قائلة بسيط جدًا، ومستريحة جدا لما عملت كده".

وأضافت في لقائها ببرنامج "صاحبة السعادة"، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، "بناتي ياسمين وملك قهروني كتير جدا عشان معملهوش، ورفضوه وقالولي مش ممكن، وهما هيتفرجوا عليا وهيعرفوا أني جبت سيرتهم وفي يوم قررت أعمله". 

يذكر أن الفنانة سوسن بدر تم تكريمها يوم السبت الماضي، فى افتتاح الدورة 12 للمهرجان القومى للمسرح المصرى، والذى أُقيم فى دار الأوبرا المصرية بالمسرح الكبير.
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