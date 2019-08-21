كل ما قدمه نيمار مع باريس سان جيرمان.. صفقة ناجحة أم فاشلة؟

أصبح البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم نادي باريس سان جيرمان، حديث وسائل التواصل الاجتماعي وفترة الانتقالات الصيفية الحالية وذلك بعدما أبدى رغبته في المغادرة لعدم تأقلمه ولرغبته في العودة إلى الدوري الاسباني.





وتشير تقارير صحفية إسبانية إلى أن نيمار رغبته ا لأساسية هي العودة إلى برشلونة مرة أخرى ولكن تصطدم تلك الرغبة في اهتمام فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد بالتعاقد معه حيث يعتبر تلك الصفقة استراتيجية بالنسبة للنادي الملكي.





وتأكد رحيل نيمار إلى برشلونة أو ريال مدريد هذا الصيف وتتم الآن المفاوضات بشكل جدي بين إداراتي الناديين وإدارة باريس سان جيرمان التي ترغب في تحقيق أعلى استثمار من البرازيلي الدولي.





وكان البرازيلي نيمار دا سيلفا قد انتقل إلى باريس سان جيرمان في صيف 2017 قادماً من برشلونة بمقابل 222 مليون يورو وهو قيمة الشرط الجزائي في عقده مع النادي الكتالوني وقتها، وتلك الصفقة كانت حديث وسائل الإعلام.





وفيما يلي يرصد لكم موقع "الفجر الرياضي" أبرز ما قدمه نيمار دا سيلفا مع نادي باريس سان جيرمان خلال موسمين:





- لعب نيمار مع باريس في مختلف البطولات 58 مباراة حيث سجل 51 هدفاً وصنع 29 تمريرة حاسمة حسب موقع "ترانسفير ماركت" المتخصص في الإحصائيات الرياضية.





أرقام هامة لنيمار:

- في الدوري الفرنسي: لعب 47 مباراة وسجل 34 هدفاً وصنع 21 هدفاً

- في كأس فرنسا: لعب 4 مباريات وسجل 4 أهداف وصنع هدفين

- دوري أبطال أوروبا: لعب 13 مباراة وسجل 11 هدفاً وصنع 5 أهداف





انجازات نيمار مع باريس:

حقق نيمار مع ناديه الدوري الفرنسي مرتين وكأس الرابطة الفرنسية مرة واحدة وكأس فرنسا مرة وكأس الأبطال الفرنسي مرة.