جنتان العسكري تضيف فضية لبعثة مصر في البلياردو بالألعاب الإفريقية

نجحت اللاعبة المصرية جنتان العسكري في إضافة ميدالية فضية جديدة لرصيد بعثة مصر المشاركة بدورة الألعاب الإفريقية المقامة حاليا في المغرب، في إطار منافسات البلياردو.





وحققت اللاعبة الميدالية الفضية في البطولة بعدما قدمت مستويات قوية خلال المنافسات.



