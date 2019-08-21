ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

جنتان العسكري تضيف فضية لبعثة مصر في البلياردو بالألعاب الإفريقية

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 12:44 ص
جنتان العسكري تضيف فضية لبعثة مصر في البلياردو بالألعاب الإفريقية
Advertisements
طباعة
علي نبوي
 
Advertisements
نجحت اللاعبة المصرية جنتان العسكري في إضافة ميدالية فضية جديدة لرصيد بعثة مصر المشاركة بدورة الألعاب الإفريقية المقامة حاليا في المغرب، في إطار منافسات البلياردو.  

وحققت اللاعبة الميدالية الفضية في البطولة بعدما قدمت مستويات قوية خلال المنافسات.  

ورفعت بعثة مصر رصيدها في الدورة الإفريقية إلى ١٠ ميداليات حتى الآن في صدارة الترتيب العام، بواقع ٥ ذهبيات وفضية وحيدة و٤ ميداليات برونزية.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل تؤيد استمرار سيد عبد الحفيظ في منصب مدير الكرة بالأهلي؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس محمد السادس للاندية الابطال
الوصل - الإمارات
2
x
18:15
0
الهلال - السودان
الاتحاد - السعودية
3
x
19:15
0
العهد - لبنان
دوري أبطال أوروبا
أبويل نيقوسيا - قبرص
0
x
21:00
0
أياكس أمستردام - هولندا