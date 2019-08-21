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أمير عزمي: "جروس وضعني تحت الإختبار شهرين .. ولم أقصر معه"

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 12:39 ص
أمير عزمي: جروس وضعني تحت الإختبار شهرين .. ولم أقصر معه
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أحمد شاكر
 
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أكد أمير عزمي مجاهد، المدرب المساعد السابق لنادي الزمالك، أن جروس المدير الفني السابق للابيض وضعه تحت الإختبار لمدة شهرين.


وقال أمير خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد :عندما نفز يقال علينا جهاز فني عالمي، وفي حالة الخسارة يتهمونا بقلة الخبرة.


وأستكمل أمير : لم يستطع أي فريق الفوز على جورماهيا في ملعبه غير فريق نهضة البركان.


وأردف : جروس وضعني تحت الاختبار لمدة شهرين لان لم يكن يعرفني، وكل طلباته كانت تنفذ، لم أقصر معه.

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