أمير عزمي: "جروس وضعني تحت الإختبار شهرين .. ولم أقصر معه"

أكد أمير عزمي مجاهد، المدرب المساعد السابق لنادي الزمالك، أن جروس المدير الفني السابق للابيض وضعه تحت الإختبار لمدة شهرين.





وقال أمير خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد :عندما نفز يقال علينا جهاز فني عالمي، وفي حالة الخسارة يتهمونا بقلة الخبرة.



