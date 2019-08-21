خبير اقتصادي يوضح أهمية مشروع الصوب الزراعية



وأشار إلى أن المشروع سيسهم في ارتفاع نسبة الصادرات المصرية وزيادة الحصيلة الدولارية للدولة، متابعا: "مشروع الصوب الزراعية في محافظتي بني سويف والمنيا والجاري تنفيذه على مساحة 62 ألف فدان سيوفر عديدًا من فرص عمل ومعيشة كريمة لأكثر من 300 ألف أسرة في بني سويف والمنيا".



علق الدكتور عبد المنعم سيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، على افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي 1300 صوبة زراعية جديدة في قاعدة محمد مجيب على مساحة 10 آلاف فدان قائلًا: "هو أحد مشروعات القومية التي تتبها الدولة ضمن رؤية مصر 2030"، مشيرا إلى أن الهدف من المشروع سد الفجوة الغذائية في فترة العروات الصيفية والشتوية للمحاصيل الزراعية، فضلًا عن تحقيق الأمن الغذائي.وأضاف سيد، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "هنا العاصمة" المذاع عبر قناة "cbc"، اليوم الثلاثاء، أن المشروع يعادل مليون فدان بالزراعات التقليدية.