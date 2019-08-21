تفاصيل ضبط 3 متهمين بالتعدي على معاق بصالون حلاقة في الشرقية

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تمكن ضباط مركز مشتول السوق بمحافظة الشرقية،من ضبط 3 من المتهمين الذين ظهروا خلال فيديو يعتدون بالضرب على شاب معاق.



وقال مصدر أمني إنه فور تداول الفيديو جرى إرسال قوة من الشرطة إلى قرية كفر إبراش، للتحري بشأن واقعة اعتداء عدد من الأشخاص بالضرب على شاب معاق ذهنيا.



كان شاب يعاني من إعاقة ذهنية، قد تعرض لوصلة ضرب وتعذيب داخل محل حلاقة في قرية كفر إبراش، بمركز مشتول السوق في محافظة الشرقية، من جانب عدد من الأشخاص، بينهم صاحب المحل، فيما لم تشفع توسلاته للجناة بالتوقف عن ضربه.