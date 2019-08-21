وزير الثقافة توجه بزيادة منافذ بيع تذاكر مهرجان القلعة بعد وصول جمهوره لـ 15 ألفا





وجهت الدكتور إيناس عبد الدايم وزير الثقافة للدكتور مجدي صابر رئيس دار الاوبرا المصرية بزيادة منافذ بيع التذاكرنظرا للاقبال الشديد علي حفلات مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقي والغناء في نسخته الثامنه والعشرين وذلك لاستيعاب أكبر قدر من الجمهور الذي تجاوز خمسة عشر آلاف مشاهد في ثالث أيام فعالياته.





وصرح صابر، بأن الإقبال الجماهيري علي الحفلات يعكس مكانة دار الأوبرا والثقة في وزارة الثقافة وما تقدمة الأوبرا من فنون ويؤكد إيمان الدولة بدور الثقافة والإبداع في بناء الانسان مما يساهم في تنفيذ التنمية المستدامة التي نسعي جميعا إلى تحقيقها تماشيًا مع الاستراتيجية العامة للدولة التي تهدف إلى الاهتمام بالشباب والمواطن المصري.



