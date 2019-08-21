"لم أحصل على مستحقاتي".. موظف في زي منتقبة يسرق 265 ألف جنيه من شقة مديره بالقليوبية

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تمكنت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، من ضبط أحد الأشخاص مرتديا ملابس نسائية "نقاب"اثناء قيامه بسرقة إحدى الشقق بمدينة شبرا الخيمة.



تلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية،إخطارا بورود بلاغ لقسم شرطة ثان شبرا الخيمة بمديرية أمن القليوبية بتمكن الأهالى من ضبط أحد الأشخاص مرتديًا ملابس نسائية " نقاب " حال القيام بسرقة إحدى الشقق السكنية الكائنة بدائرة القسم خاصة بـ"صاحب شركة لتجارة المواد البترولية".



وبالانتقال والفحص تبين أن المضبوط " محاسب بالشركة المُشار إليها " وعثر بحوزته على مبلغ مالى قدره 265 ألف جنيه- خاتم شعار الجمهورية مصطنع منسوب لإحدى الكليات – بعض الأوراق الخاصة بالشركة محل عمله وبسؤاله أفاد بأنه توجه لمنزل مالك الشركة عقب علمه بسفر الأخير، وإرتدى " النقاب" للتخفى لوجود كاميرات مراقبة بالمنطقة، وقام بسرقة المبلغ المالى المضبوط بحوزته.



وأوضح بوجود خلافات مالية بينهما وعدم قيام صاحب الشركة بمنحه مستحقاته المادية منذ عام تقريبًا، وبسؤاله عن الخاتم المصطنع المضبوط بحوزته، قرر بإضطلاع صاحب الشركة بإعداده، وإستخدامه فى مجال العمل لإعداد تقارير المعاينة المقرر إجراؤها من الجهات المعنية لإنهاء الموافقات المطلوبة لصرف حصص المواد البترولية لعملاء الشركة.



وأضاف بعلمه ومشاركته لمالك الشركة فى ذلك الأمر، نافيًا علمه بمصدر تحصل مالك الشركة على ذلك الخاتم،وتم إتخاذ الإجراءات القانونية قبل الواقعة،والعرض على النيابة العامة لتتوالى التحقيق.

