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محسن عادل: نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي أذهل المؤسسات الدولية

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 12:43 ص
محسن عادل: نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي أذهل المؤسسات الدولية
محسن عادل - الخبير الاقتصادي
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أمنية فوزي
 
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قال محسن عادل، الخبير الاقتصادي، إن نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري أذهل المؤسسات الدولية.

وأكد عادل، خلال حوارها مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساء دي إم سي"، المذاع على فضائية "دي إم سي"، مساء الثلاثاء، أن المشروعات القومية المتتالية رسالة قومية للمستثمرين في الخارج.

وأوضحت أن ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادي شعر بها المواطن بانتهاء أزمات الماضي من نقص السلع والخدمات.
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