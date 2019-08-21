خبير اقتصادي: مصر رقم 1 على مستوى العالم في سرعة خفض نسبة البطالة

Advertisements

قال محمد نجم، الخبير الاقتصادي، إن الدولة تعمل على تقليل نسبة الزيادة السكانية لـ1.9%، وتستهدف الوصول لـ6% كنسبة نمو للاقتصاد، وإذا استمرت مصر على هذا النهج خلال 10 سنوات، سنشهد دولة مختلفة تمامًا.



وتابع "نجم"، خلال حواره مع الإعلامية ريهام الديب، ببرنامج "مصر النهاردة"، المذاع على فضائية "الاولى"، مساء الثلاثاء، أن ارتفاع معدل النمو يعني خلق الاقتصاد المزيد من فرص العمل



ولفت إلى أن معدل البطالة وصل لـ7.5%، ولم نحقق هذه النسبة منذ 20 عامًا، معقبًا: "مصر رقم 1 على مستوى العالم في سرعة خفض نسبة البطالة"



