ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

خبير اقتصادي: مصر رقم 1 على مستوى العالم في سرعة خفض نسبة البطالة

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 07:12 ص
خبير اقتصادي: مصر رقم 1 على مستوى العالم في سرعة خفض نسبة البطالة
انخفاض نسبة البطالة - صورة تعبيرية
Advertisements
طباعة
كساب أحمد
 
Advertisements
قال محمد نجم، الخبير الاقتصادي، إن الدولة تعمل على تقليل نسبة الزيادة السكانية لـ1.9%، وتستهدف الوصول لـ6% كنسبة نمو للاقتصاد، وإذا استمرت مصر على هذا النهج خلال 10 سنوات، سنشهد دولة مختلفة تمامًا.

وتابع "نجم"، خلال حواره مع الإعلامية ريهام الديب، ببرنامج "مصر النهاردة"، المذاع على فضائية "الاولى"، مساء الثلاثاء، أن ارتفاع معدل النمو يعني خلق الاقتصاد المزيد من فرص العمل

ولفت إلى أن معدل البطالة وصل لـ7.5%، ولم نحقق هذه النسبة منذ 20 عامًا، معقبًا: "مصر رقم 1 على مستوى العالم في سرعة خفض نسبة البطالة"

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس محمد السادس للاندية الابطال
الرفاع - البحرين
-
x
19:00
-
هورسيد - الصومال
إتحاد طنجة - المغرب
-
x
22:00
-
الزوراء - العراق
دوري أبطال أوروبا
أوليمبياكوس - اليونان
-
x
21:00
-
كراسنودار - روسيا