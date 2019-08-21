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محمد نجم: 104 مليارات جنيه حجم الفائض في موازنة مصر العام الماضي

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 05:35 ص
محمد نجم: 104 مليارات جنيه حجم الفائض في موازنة مصر العام الماضي
محمد نجم - الخبير الاقتصادي
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كساب أحمد
 
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قال محمد نجم، الخبير الاقتصادي، أن معدل النمو في مصر تجاوز الـ5%، بعدما كان يقدر بـ1.9% في 2011، ومن المتوقع أن يتجاوز الـ6% الفترة المقبلة.

وتابع "نجم"، خلال حواره مع الإعلامية ريهام الديب، ببرنامج "مصر النهاردة"، المذاع على فضائية "الاولى"، مساء الثلاثاء أن معدل النمو الاقتصادي في 2011-2011 كان أقل من معدل النمو السكاني، وهذا الامر كان يعتبر كارثة.

ولفت إلى أن الدولة استطاعت أن تحقق فائض في الموازنة العام الماضي يقدر بـ104 مليار جنيه، وهذا الأمر لم يكن يتحقق الفترة السابقة.
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