طرح الموسم الثاني من مسلسل النخبة على Netflix

ينطلق الموسم الثانى من المسلسل المرتقب "النخبة" (ELITE) في السادس من شهر سبتمبر المقبل بشكل حصري على شبكة Netflix.









وتدور الأحداث مع بدء عام دراسي جديد في مدرسة "لاس إينسيناس"، حيث ينضم طلاب جدد إلى زملائهم القدامى في المدرسة.









وعلى الرغم من رغبتهم الشديدة بعودة الحياة لطبيعتها بعد وفاة زميلتهم مارينا، يبدو بأن هذه الرغبة ستكون بعيدة عن الواقع حين تصبح الأسرار التي يخفونها عبئًا ثقيلًا.





فريق التمثيل يتكون من ميغيل برناردو (غوزمان)، ودانا باولا (لو)، وإتسان اسكاميلا (صامويل)، وجايمي لورنتي (نانو)، وميغيل هيران (كريستيان)، وآرون بايبر (أندر)، وعمر أيوشو (عمر)، وإستر إكسبوسيتو (كارلا)، ومينة الحماني (ناديا)، وأفارو ريكو (بولو)، وجورجينا أموروس (كايتانا)، وينضم إليهم لأول مرة كل من كلوديا سالاس (ريبيكا)، وجورج لوبيز (فاليريو).









تقدم Netflix خدمة الترفيه عبر الإنترنت لحوالى 151 مليون عضو من أعضائها في أكثر من 190 دولة بعضوية مدفوعة لمتابعة المسلسلات والأفلام الوثائقية والأفلام الروائية بمختلف التصنيفات الفنية واللغات.



