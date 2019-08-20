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أحمد موسى: فنادق مصر كاملة العدد.. والغرفة وصلت لـ25 ألف جنيه

الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 09:35 م
أحمد موسى: فنادق مصر كاملة العدد.. والغرفة وصلت لـ25 ألف جنيه
أرشيفية
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داليا الحسين
 
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كشف الإعلامي أحمد موسى، أن شواطئ وفنادق مصر كاملة في فترة إجازة العيد، موضحا أنه لا توجد غرفة خالية في مرسى مطروح، خلال أشهر الصيف.

وقال "موسى"، خلال تقديمه "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الثلاثاء أن هناك غرفة في أحد الفنادق تراوح سعر الليلة فيها من 18 ألف جنيه إلى 25 ألف جنيه، وتأجير الفلل 7 آلاف في الليلة.

وكشف أن المصريين سحبوا 31 مليار جنيه من البنوك خلال أيام عيد الأضحى فقط.
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المزيد عن: وزارة الخارجية مصر مرسى مطروح شواطئ مصر احمد موسي
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