الخميس.. زهرة تستضيف الفنان كريم قاسم في برنامج "عيش صباحك"

يحل الفنان كريم قاسم ضيفاً على الإعلامية زهرة رامي صباح يوم الخميس في برنامج "عيش صباحك" على راديو ومحطة نجوم FM 100.6 على الهواء.





ويتحدث كريم قاسم عن نجاحه في فيلم أولاد رزق 2 والذى يجسد دور الأخ الأصغر رمضان رزق الجدير بالذكر أن الفنان الشاب.



