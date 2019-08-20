الخميس.. زهرة تستضيف الفنان كريم قاسم في برنامج "عيش صباحك"
الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 09:30 م
الفجر الفني
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يحل الفنان كريم قاسم ضيفاً على الإعلامية زهرة رامي صباح يوم الخميس في برنامج "عيش صباحك" على راديو ومحطة نجوم FM 100.6 على الهواء.
ويتحدث كريم قاسم عن نجاحه في فيلم أولاد رزق 2 والذى يجسد دور الأخ الأصغر رمضان رزق الجدير بالذكر أن الفنان الشاب.
كريم قاسم تخرج من الجامعة الأمريكية. درس كريم التمثيل في عدة ورش تمثيلية في لندن وباريس، كما التحق بستوديو الممثل تحت إشراف الفنان أحمد كمال. اختاره المنتج حسين القلا ليكون أحد أبطال فيلمه (أوقات فراغ) عام 2006 الذي احتفت به الصحافة المصرية وقت صدوره، وقدم بعدها عدة أفلام أخرى، منها: (الماجيك، بالألوان الطبيعية، إي يو سي، مصور قتيل أولاد رزق الجزء الأول و بتوقيت القاهره و كدبه كل يوم و سمكه وصناره و ليل خارجى وأولاد رزق 2 كما يقوم بتحضير فيلم شر الحليم ومن المسلسلات أيضا الذى شارك بها الفنان كريم قاسم مسلسل خاص جداً والجماعة الجزء الأول و الهروب وكلام على ورق والبيوت أسرار و الكابوس و شاش فى قطن ونصيبى وقسمتك 2 و مملكه أبليس الذى لم يعرض حتى الأن بطوله الفنانه غاده عادل
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