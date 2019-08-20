الأرصاد: طقس الأربعاء شديد الحرارة على هذه المناطق
الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 09:31 م
أمنية فوزي
Advertisements
Advertisements
نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الأربعاء، حيث يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة جنوبًا نهارًا لطيف ليلًا.
وأضاف "البيان"، أن الرؤية الرؤية ستقل في الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية وجنوب البلاد.
وأوضح أن الرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على مناطق من جنوب البلاد وعلى جنوب سيناء كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر.
Advertisements