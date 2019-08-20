أحمد موسى: "الفيل الأزرق وأولاد رزق" حققا 200 مليون جنيه إيرادات في 9 أيام فقط
الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 09:27 م
داليا الحسين
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كشف الإعلامي أحمد موسى، حجم الإيرادات التي حصل عليها فيلمي "الفيل الأزرق"، و"أولاد رزق" خلال 9 أيام فقط، موضحًا أنهما حققا 200 مليون جنيه.
وقال "موسى"، خلال تقديمه "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الثلاثاء إن الإقبال على السينما من جانب المصريين في جميع التوقيتات يدل أن بلادنا دولة أمن وأمان.
وأضاف أنه يوجد بلاد أخرى لم تستطع تحقيق ذلك نظًرا لغياب الأمن في الشوارع، بالإضافة إلى وجود خلل أمني.
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