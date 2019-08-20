بعد الحصول على كأس العالم في كرة اليد.. "الإبراشي": لابد أن نبتعد عن تقزيم أنفسنا

قال الإعلامي وائل الإبراشي، إن استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمنتخب كرة اليد للناشئين، بعد حصوله على كأس العالم، يُحفز جميع الفرق على الحصول على البطولات.





وتابع "الإبراشي"، خلال تقديمه برنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الثلاثاء،: "نبطل فكرة أننا أقل من المستوى، أوروبا كانت تحتكر هذه البطولة، ومصر كسرت هذا الاحتكار"



