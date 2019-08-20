ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

بعد الحصول على كأس العالم في كرة اليد.. "الإبراشي": لابد أن نبتعد عن تقزيم أنفسنا

الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 09:22 م
بعد الحصول على كأس العالم في كرة اليد.. الإبراشي: لابد أن نبتعد عن تقزيم أنفسنا
Advertisements
طباعة
كساب أحمد
 
Advertisements
قال الإعلامي وائل الإبراشي، إن استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمنتخب كرة اليد للناشئين، بعد حصوله على كأس العالم، يُحفز جميع الفرق على الحصول على البطولات. 

وتابع "الإبراشي"، خلال تقديمه برنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الثلاثاء،: "نبطل فكرة أننا أقل من المستوى، أوروبا كانت تحتكر هذه البطولة، ومصر كسرت هذا الاحتكار"

ولفت إلى أن حصول مصر على بطولة كأس العالم لكرة اليد، يعني أننا نستطيع تحقيق مثل هذه البطولات في كافة المجالات، معقبًا: "لابد أن نبتعد عن تقزيم أنفسنا".
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس محمد السادس للاندية الابطال
الوصل - الإمارات
2
x
18:15
0
الهلال - السودان
الاتحاد - السعودية
3
x
19:15
0
العهد - لبنان
دوري أبطال أوروبا
أبويل نيقوسيا - قبرص
-
x
21:00
-
أياكس أمستردام - هولندا