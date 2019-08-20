ترامب يعلن تأييده لعودة روسيا إلى مجموعة "الثمانية الكبار"

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه يؤيد عودة روسيا إلى مجموعة "الثمانية الكبار"، التي تغير اسمها إلى "السبعة الكبار" بعد مغادرة روسيا منها عام 2014.





جاء ذلك، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الروماني كلاوس يوهانيس، في البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء 20 أغسطس ، بحسب صحيفة "ذا هيل" الأمريكية.





وقالت الصحيفة إن ترامب أعرب عن أمله في أن تنضم روسيا مجددا إلى مجموعة "السبعة الكبار" ليتم إعادة تسميتها بـ"الثمانية الكبار" مجددا.





وتضم مجموعة السبع الكبار في الوقت الحالي الدول السبع التي تمتلك أكبر اقتصاد في العالم.





وقال ترامب: "أتحدث عن روسيا، لأنني حضرتك عدد من اجتماعات مجموعة "السبعة الكبار"، وأري أنه سيكون من المناسب عودة روسيا إليها".





وتأتي تصريحات ترامب قبل أيام من مغادرته إلى فرنسا لحضور قمة "جي 7" المقبلة، التي ستضم قادة فرنسا وكندا وإيطاليا والمملكة المتحدة، واليابان، وألمانيا.





ولفتت الصحيفة إلى أن تصريحات ترامب ربما تتسبب في توتر وتصعيد للاتهامات، التي تقول أن ترامب يتبنى سياسة غير صارمة تجاه روسيا، على خلفية اتهامات بالتدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016.