المنيا يفوز بثلاثية على القوصية استعداداً للموسم الجديد

فاز فريق المنيا على حساب فريق القوصية بثلاثة أهداف مقابل لا شىء، خلال المباراة التي أقيمت على استاد جامعة المنيا.





بدأ المنيا المباراة بتشكيل مكون من محمد عامر وأحمد رضا وأحمد رجب، سايكو – داوودا ومحمد أيمن ومحمد شديد وأحمد عصام وكامل احمد وحسام حسن وشعبان عبد الحميد.





وفي الشوط الثاني قرر المدير الفني سمير كمونه خوض مجموعة أخرى من اللاعبين وبدأ الشوط بمشاركة كل من : عبد الكافي رجب حارس مرمى - عباس مصطفى - أحمد رحب - محمد ادم - كاستيلا - داوود - مصطفى الشوبكشي - عمرو فيرون - بدوي عاشور - عمرو عثمان - مصطفى كازلوف.





وشهد الشوط الثاني سيطرة كبيرة من لاعبي المنيا على المباراة ، وأحرزوا ثلاثة أهداف افتتحها اللاعب عمرو فيرون من رأسية رائعة ، ثم عمرو عثمان من مراوغة صعبة ويضعها في الشباك ، ثم الهدف الأخير في اللحظات الأخيرة للاعب مصطفى الشوبكشي، بالإضافة لاجراء عدد من التغييرات.





وأكد سمير كمونة المدير الفني للمنيا على أهمية المباراة خلال فترة الاعداد، وقال ان مستوى اللاعبين البدني كان واضحا والفضل يرجع لجهازه المعاون والدكتور محمد الدكروري مخطط الأحمال الذي بذل مجهود كبير مع اللاعبين خلال الفترة الماضية، وكذلك ارتفاع المستوى المهاري ظهر بشكل قوى خلال مباراة اليوم، وتنفيذهم العديد من الخطط المتفق عليها ، وهو ما يدل على سير الفريق في طريقه الصحيح.





وأوضح كمونه أن الفريق يغادر السبت المقبل إلى القاهرة للدخول في معسكر لمدة أسبوعين، يلتقي خلاله بعدة فرق منها طلائع الجيش والشرقية للدخان، وكوكاكولا، واحدى فرق الدوري الممتاز الكبيرة وجاري التنسيق معها، واعدا الجماهير بتقديم موسم قوي هذا العام.



