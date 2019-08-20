العثور على جثة لشاب مفصولة الرأس علي شريط سكة حديد المنيا



وبإنتقال قوات الأمن برئاسة المقدم أحمد صلاح مفتش مباحث مركز المنيا وبقيادة المقدم أحمد يسري رئيس مباحث المركز تبين أنه أثناء مرور القطار رقم "932" القادم من القاهرة إلى أسوان بقرية صفط اللبن وأثناء عبور " عيد. أ. ب. م" 38 عامًا بدون عمل لشريط السكة الحديد لقي مصرعه تحت عجلات القطار وتبين انفصال الراس والزراع الأيسر عن الجسد وخروج الامعاء من البطن.



أكدت تحريات وحدة المباحث بعدم وجود شبهه جنائيه في الحادث، تم نقل الجسمان لمشرحة مستشفى المنيا العام تحت تصرف النيابة العامة. حرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق حول الواقعة.‎

‎لقي شاب مصرعه، اليوم الثلاثاء، بعد أن صدمه قطار، فاصلًا رقبته عن جسده، أثناء عبوره شريط السكة الحديد حال مرور القطار، في قرية صفط اللبن التابعة لدائرة مركز المنيا.تلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا أخطارا من اللواء مجدي سالم مدير المباحث الجنائية بورود بلاغ إلى مركز شرطة المنيا من عمليات النجدة بمصرع أحد الأشخاص تحت عجلات القطار.