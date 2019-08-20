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مدرب منتخب تونس مرشح لخلافة "لاسارتي" في الأهلي

الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 09:10 م
مدرب منتخب تونس مرشح لخلافة لاسارتي في الأهلي
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الفجر الرياضي
 
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دخل التونسي نبيل معلول المدير الفني السابق لمنتخب تونس، دائرة اهتمامات القلعة الحمراء لتولي المهمة الفنية للنادي الأهلي خلفا للأوروجوياني مارتن لاسارتي.

وكان الأهلي قد قرر الإطاحة بـ"لاسارتي" عقب الخسارة أمام بيراميدز بهدف نظيف في دور الـ16 لبطولة كأس مصر.

وعرض أحد أعضاء مجلس الإدارة اسم التونسي نبيل معلول لقيادة الأهلي، خاصة وأنه خبير بالكرة الإفريقية وله نجاحات مع الترجي التونسي ومنتخب تونس.

يذكر أن نبيل معلول نجح في قيادة نسور قرطاج للتأهل لمونديال روسيا 2018.
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