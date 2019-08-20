ريا أبي راشد تتألق فى أحدث إطلالة
الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 09:09 م
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نشرت المذيعة ومقدمة البرامج ريا أبي راشد صورة لها من خلال حسابها الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات "انستجرام".
وعلقت ريا أبى راشد: قائلة "أكبر حب وأكبر شغف في حياتي المهنية هو السينما لا أستطيع العيش بدون ما هو شغفك".
وتفاعل مع الصورة عدد كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالآتى: "مشاء الله - قمر - ربنا يحميكي".
يذكر أن ريا أبي راشد سافرت إلى دولة الإمارات لحضور العرض الأول لفيلمها الجديد "Angry Birds 2" في دبي، ثم انتقلت بعدها إلى الكويت لحضور عرضه الأول هناك.
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