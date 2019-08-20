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ريا أبي راشد تتألق فى أحدث إطلالة

الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 09:09 م
ريا أبي راشد تتألق فى أحدث إطلالة
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نشرت المذيعة ومقدمة البرامج ريا أبي راشد صورة لها من خلال حسابها الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات "انستجرام". 


وعلقت ريا أبى راشد: قائلة "أكبر حب وأكبر شغف في حياتي المهنية هو السينما لا أستطيع العيش بدون ما هو شغفك".


وتفاعل مع الصورة عدد كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالآتى: "مشاء الله - قمر - ربنا يحميكي". 

يذكر أن ريا أبي راشد سافرت إلى دولة الإمارات لحضور العرض الأول لفيلمها الجديد "Angry Birds 2" في دبي، ثم انتقلت بعدها إلى الكويت لحضور عرضه الأول هناك.

ريا أبي راشد تتألق فى أحدث إطلالة
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