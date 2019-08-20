التنسيق لطلاب الثانوية: "ماتستعجلوش في كتابة الرغبات"
الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 09:07 م
هدى عبدالرازق
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قال سيد عطا، رئيس قطاع التعليم والمشرف على تنسيق الجامعات بوزارة التعليم العالي، إنهم يسيرون على الجدول الزمني المخصص لتنسيق الثانوية العامة، حيث تم ترشيح نحو 370 ألف طالب للجامعات بالمرحلتين الأولى والثانية.
وأشار "عطا"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية "dmc"، مساء الثلاثاء، إلى أن مرحلة التحويلات تنتهي اليوم، معلنا أنه سيتم فتح باب التنسيق للمرحلة الثالثة بداية الأسبوع القادم، وستعلن نتيجة التنسيق مع الطلاب الذين يخضون امتحانات الدور الثاني.
وناشد الطلاب التأني في تسجيل رغباتهم، قائلا: "ماتستعجلوش في كتابة الرغبات أمامك فرصة للتأني"، مضيفًا أن هناك بعض الكليات ستكون موجودة في االمرحلة الثالثة فضلا عن توافر المعاهد.
وأشار "عطا"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية "dmc"، مساء الثلاثاء، إلى أن مرحلة التحويلات تنتهي اليوم، معلنا أنه سيتم فتح باب التنسيق للمرحلة الثالثة بداية الأسبوع القادم، وستعلن نتيجة التنسيق مع الطلاب الذين يخضون امتحانات الدور الثاني.
وناشد الطلاب التأني في تسجيل رغباتهم، قائلا: "ماتستعجلوش في كتابة الرغبات أمامك فرصة للتأني"، مضيفًا أن هناك بعض الكليات ستكون موجودة في االمرحلة الثالثة فضلا عن توافر المعاهد.
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