ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

التنسيق لطلاب الثانوية: "ماتستعجلوش في كتابة الرغبات"

الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 09:07 م
التنسيق لطلاب الثانوية: ماتستعجلوش في كتابة الرغبات
أرشيفية
Advertisements
طباعة
هدى عبدالرازق
 
Advertisements
قال سيد عطا، رئيس قطاع التعليم والمشرف على تنسيق الجامعات بوزارة التعليم العالي، إنهم يسيرون على الجدول الزمني المخصص لتنسيق الثانوية العامة، حيث تم ترشيح نحو 370 ألف طالب للجامعات بالمرحلتين الأولى والثانية.

وأشار "عطا"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية "dmc"، مساء الثلاثاء، إلى أن مرحلة التحويلات تنتهي اليوم، معلنا أنه سيتم فتح باب التنسيق للمرحلة الثالثة بداية الأسبوع القادم، وستعلن نتيجة التنسيق مع الطلاب الذين يخضون امتحانات الدور الثاني.

وناشد الطلاب التأني في تسجيل رغباتهم، قائلا: "ماتستعجلوش في كتابة الرغبات أمامك فرصة للتأني"، مضيفًا أن هناك بعض الكليات ستكون موجودة في االمرحلة الثالثة فضلا عن توافر المعاهد.
Advertisements
المزيد عن: مصر طلاب وجامعات تنسيق المرحلة الثالثة 2019 المصروفات الامريكية
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس محمد السادس للاندية الابطال
الوصل - الإمارات
2
x
18:15
0
الهلال - السودان
الاتحاد - السعودية
3
x
19:15
0
العهد - لبنان
دوري أبطال أوروبا
أبويل نيقوسيا - قبرص
-
x
21:00
-
أياكس أمستردام - هولندا