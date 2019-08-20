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أحمد موسى يوجه رسالة لمنتخب كرة القدم

الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 09:04 م
أحمد موسى يوجه رسالة لمنتخب كرة القدم
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داليا الحسين
 
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شن الإعلامي أحمد موسى، هجومًا حادًا على منتخب كرة القدم بعد حصول منتخب كرة اليد للناشئين على بطولة كأس العالم رغم عدم حصولهم على الدعم الكافي مثل الأول.

وقال "موسى"، خلال تقديمه "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الثلاثاء: أنا بتكلم على منتخب كرة القدم عشان أضايقهم.. واللي خذل 100 مليون مش هنجاملهم.. فاشلين وهنفضل نقول كده إلا لما ناخد بطولة كبيرة". 

ووجه رسالة لاذعة لمنتخب كرة القدم قائلًا: "يادي الخيبة.. بصوا على أبطال العالم وأنتم خرجتهم من إفريقيا".
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