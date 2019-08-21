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"خليها تصدي": لم نحقق سوى 15% من أهداف الحملة

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 05:34 ص
خليها تصدي: لم نحقق سوى 15% من أهداف الحملة
سيارات - صورة أرشيفية
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كساب أحمد
 
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قال محمد شتا، المتحدث الرسمي باسم حملة خليها تصدي، إن الغاء معرض "أوتوماك" للسيارات في مصر، جاء نتيجة تراجع مبيعات السيارات بصورة ملحوظة خلال عام 2019.

وتابع "شتا"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين، ببرنامج "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار"، مساء الثلاثاء، أن الحملة طالبت ببيع السيارات في مصر، بنفس أسعار الخليج، مع توفر الصيانة المجانية خلال فترة زمنية محددة، وعوامل السلامة عالمية.

ولفت إلى أن ما وصلت إليه الحملة حتى الآن من مكتسبات، لا يزيد عن 15% من مطالب الحملة، مشيرًا إلى ضرورة فتح الباب أمام استيراد السيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي والكهرباء، بدون جمارك او ضرائب، مثلما يحدث في الخارج.
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