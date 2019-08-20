أحمد شوكت يطرح كليب أغنيته الجديدة "أعيش لمين" (فيديو)

طرحت شركة مزيكا، كليب أغنية "اعيش لمين" للمطرب أحمد شوكت، وذلك عبر قناتها الخاصة بموقع يوتيوب.

الأغنية من كلمات حسين مصطفى محرم، والحان مدين، توزيع يحيى يوسف، ميكس وماستر خالد رؤوف، ومن إخراج اسلام الفولي.

وقد ظهر شوكت خلال الأغنية بإطلاله شبابية مميزة، خلال كواليس تصوير الكليب، الذي أستغرق يوم كامل، بمنطقة الحزام الأخضر.

وأنتهى شوكت مؤخرًا من إنهاء كافة تفاصيل تسجيل البومه الجديد، والمنتظر أن تم طرحه أواخر أغسطس الجاري ، عبر قناة مزيكا الغنائية.

وطرح شوكت مؤخرًا أغنية "صباح الرضا"، من الألبوم الجديد، ولاقت الأغنية نجاحًا كبيرًا، وحققت نسب مشاهدة مرتفعه في فترة وجيزة.