البورصة الأمريكية تتراجع في المستهل بقيادة أسهم "ميكرون"

تراجعت البورصة الأمريكية في مستهل التعاملات اليوم الثلاثاء، بقيادة قطاع التكنولوجيا مع هبوط سهم "ميكرون" بنسبة 1 %.





وجاء تراجع الأسهم الأمريكية مع هبوط عوائد السندات الحكومية وسط ترقب المستثمرون اجتماع جاكسون هول في نهاية الأسبوع الجاري بحضور رؤساء البنوك المركزية مع تزايد آمال نحو إجراءات تحفيزية لتجنب مخاوف الركود الاقتصادي.





كما من المقرر أن يعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي محضره عن اجتماعه الأخير والذي قرر خلاله خفض الفائدة لأول مرة منذ الأزمة المالية العالمية.





وقررت وزارة التجارية الأمريكية بالأمس مد فترة السماح لشركة "هواوي" بشراء المنتجات الأمريكية لمدة 90 يوماً إضافية.





وكانت الأسهم الأمريكية حققت مكاسب ملحوظة بالأمس مع هدوء مخاوف الركود الاقتصادي وارتفاع عوائد السندات.





وبحلول الساعة 1:32 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 0.2 بالمائة إلى 26093.6 نقطة.





كما هبط "ستاندرد آند بورز" بنسبة تزيد عن 0.2 بالمائة مسجلاً 2916.5 نقطة، وتراجع "ناسداك" بنسبة 0.2 بالمائة إلى 7987.6 نقطة.





وخلال نفس الفترة، استقر مؤشر الدولار الرئيسي الذي يتبع أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية عند 98.382.