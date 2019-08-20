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نجوم المهرجان القومي للمسرح وسامح حسين ضيوف برنامج "عين"

الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 04:33 م
نجوم المهرجان القومي للمسرح وسامح حسين ضيوف برنامج عين
شيرين سليمان
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الفجر الفني
 
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تقدم الإعلامية شيرين سليمان عبر برنامج "عين" على قناة "الحياة"، غدًا الأربعاء، حلقة خاصة عن افتتاح المهرجان القومي للمسرح في دورته الـ١٢.

 

ويُعرض خلال الحلقة لقاءات مع كوكبة من النجوم والمكرمين بالمهرجان، أبرزهم الفنانة سوسن بدر وعايدة رياض وإيهاب فهمي وأحمد شاكر.

 

كما يحل الفنان سامح حسين ضيفًا على البرنامج يوم الخميس المقبل، في لقاء تم تصويره داخل كواليس مسرحية "المتفائل" التي يقوم ببطولتها، حيث يتناول الحوار استعدادات البداية وأهمية المسرح في مسيرته الفنية، وأعماله الفنية المقبلة.

 

يُذكر أن برنامج "عين" تقدمه الإعلامية شيرين سليمان على قناة "الحياة" في تمام 11 مساءً، يومي الأربعاء والخميس.

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