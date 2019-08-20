الرئيس السيسي يكرم منتخب الناشئين المتوج بمونديال اليد ويشيد بالإنجاز العالمي

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم لاعبي وأعضاء الجهاز الفني للمنتخب الوطني لكرة اليد للناشئين، المتوج ببطولة كأس العالم للناشئين في كرة اليد، حيث قام الرئيس بمنحهم وسام الرياضة من الطبقة الأولى.

حضر مراسم التكريم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، فضلاً عن كلٍ من رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، ورئيس البعثة المصرية بكأس العالم للناشئين.

واشاد الرئيس بما حققه المنتخب الوطني للناشئين من إنجاز عالمي في كرة اليد، وإسهامهم في تعزيز مكانة مصر على الساحة الرياضية الدولية، والذي يأتي امتداداً لتميز رياضة كرة اليد المصرية على المستوى العالمي، مؤكداً تقديره لأبطال مصر الرياضيين لما يمثلونه من قدوة للشباب في التفوق وقوة العزيمة وبذل الجهد وصولاً للهدف.

ووجه الرئيس في هذا الإطار بتوفير الإمكانات اللازمة لكافة الفئات العمرية من أبطال مصر الرياضيين في كرة اليد، ودعمهم بشكل كامل بما يضمن استمرارهم في تحقيق المزيد من الإنجازات الرياضية، والاستعداد لكأس العالم لكرة اليد المقرر أن تستضيفها مصر عام ٢٠٢١.

من جانبهم، أعرب لاعبو المنتخب الوطني وجهازه الفني عن شعورهم بالفخر لتكريم الرئيس لهم، وما يمثله ذلك من حافز إضافي لهم لمواصلة العمل على رفع اسم مصر عالياً في المحافل الرياضية الدولية".