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صفقة تبادلية تاريخية بين يوفنتوس وبرشلونة

الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 04:26 م
صفقة تبادلية تاريخية بين يوفنتوس وبرشلونة
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علي نبوي
 
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كشفت تقارير صحفية إسبانية بأن نادي برشلونة يستعد للدخول في صفقة تبادلية مع يوفنتوس خلال الأيام القليلة المقبلة.


وبحسب ما ذكرته صحيفة "السبورت" الكتالونية فإن هناك إمكانية إجراء صفقة تبادلية بين برشلونة ويوفنتوس تفيد بانتقال إيفان راكيتيتش لصفوف فريق السيدة العجوز، وإيمري كان إلى البارسا.


وكان المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري المدير الفني ليوفنتوس قد منح الضوء الأخضر لرحيل إيمري كان عن فريقه في فترة الانتقالات الحالية، ليفتح الباب أمام إدارة النادي الإيطالي لإدخاله في صفقة تبادلية مع برشلونة من أجل ضم راكيتيتش.

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