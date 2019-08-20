هكذا هنأ محمد سراج الموسيقار محمد رحيم بعيد ميلاده

هنأ الفنان محمد سراج، صديقه الملحن محمد رحيم، بعيد ميلاده





وكتب "سراج"، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "الراجل اللي في الصورة ده في اكتر من جيل في الوقت الحالي واكتر من جيل في الفترات المستقبلية اللي جايه هيشكروه علي المزيكا والألحان اللي عملهالنا والمدرسة اللي باسمه اللي عملها، ملحن فعلاً غريب تسمع الأغنية مرة واحدة بس هتحفظ اللحن وتغنيه وتعيشه سواء كان بيفرحنا أو بيزعلنا، ولما قرر يغني عمل بصمة ومدرسة في طريقة غناه واحساسه، نفسي أسرق جهاز الكومبيوتر بتاعه وأسرب كل الأغاني اللي لحنها لمطربين بصوته والأغاني اللي لسه بيعملها لنفسه ولمطربين من كتر مابحب اسمع أغانيه".





وأضاف "سراج"، "الراجل العظيم ده ألف ولحن ووزع مؤخراً اغنية اسمها صوت الهدوء لنوال الزغبي، الأغنيه دي أجبرتني أسافر عشان لازم تتسمع قصاد بحر وفعلاً سافرت بسبب الاغنية دي انا عارف انكم مستغربين لما بكتب لحد كل ده في عيد ميلاده بس القريبين مني عارفين الراجل ده بالنسبة ليا إيه وبتعلم منه ازاي وخصوصاً لما اتعاملت معاه حبي ليه اتضرب في ملايين الراجل ده اسمه مصنف عالمياً انه من اعظم الملحنين والحانه المصرية مطربين أجانب كبار غنوها صانع نجوم وخلاهم تريند لسنييين وبقوا نجوم كبار دلوقتي والتريند ساعتها كان حاجة طويلة المفعول لسنين مش التريند بتاع اليومين دول".





واختتم قائلًا: "في النهاية ولا بوستات الدنيا تكفي اتكلم عنه النهاردة عيد ميلاد التاريخ الكبير والمدرسة الخاصة جدا الموسيقار محمد رحيم".









وحرص رحيم، على شكره حيث رد على منشوره قائلًا: "وأنا بجد مش عارف أقولك أيه ومش لاقي كلام أقوله على ذوقك وشياكتك يا سيجا انت انسان محترم وراقي وكل المشاعر الحلوة دي ميحسش بيها غير بني أدم كله خير وجمال وفنان بجد موهوب وانت فيك كل الصفات دي بشكرك من كل قلبي يا حببيي.



