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ميناء دمياط يستقبل 12 ألف طن من الذرة

الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 04:12 م
ميناء دمياط يستقبل 12 ألف طن من الذرة
ميناء دمياط
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الفجر الاقتصادي
 
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 استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية سفينتى حاويات و 4 سفن بضائع عامة، بينما غادر سفينة حاويات و 5 سفن بضائع عامة . 

ووصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 16 سفينة، بالإضافة إلى 8 سفن بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول . 

وشملت حركة الصادر من البضائع العامة 8187 طن يوريا و 1500طن مولاس و 500 طن داى أمونيوم .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 12000 طن ذرة و 7089 طن حديد و 2550 طن خشب و 100 طن زيت و 3530 طن ميثانول و 3340 طن أرز .‎

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 71 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 121 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 207 حاوية مكافئة . 

كما وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 61299، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 23397 طنا. 

غادر الميناء قطار بحمولة إجمالية 1283 طن قمح ، في حين غادر عدد 786 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 42796 من البضائع العامة منها عدد 50 سيارة نقل محملة بـ 2165 طن قمح . 

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