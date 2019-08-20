"حبيبي أنا" أحدث تعاون فني بين كريم محسن والشاعر أحمد راؤول (فيديو)

طرح المطرب كريم محسن، أغنيته الجديدة "حبيبي أنا"، من ألبومه الجديد "قابل بقى"، وهي من ألحانه وتوزيعه، ومن كلمات الشاعر الغنائي أحمد حسن راؤول.

الأغنية هي أول أغاني الألبوم التي تم طرحها على اليوتيوب، وهي ميكساج وماستر المهندس خالد رؤوف، وتم تسجيلها في ستوديو "صوت الموسيقى".

وتقول كلماتها:

بنسى كل الناس .. حبيبي معاك

بلقى روحي خلاص .. وأنا وياك

بستنى يوم لو تجيني .. وأشوفك بعيني .. وأعيشلك حياتي أنا

إنت اللي طول الليالي .. مابتسبش بالي .. ودايما معايا هنا

حبيبي أنا .. يا حبيبي أنا

وحققت الأغنية أكثر من 15 ألف مشاهدة بعد ساعات من طرحها.

ويضم ألبوم "قابل بقى" 14 أغنية، منها "حبيبى أنا" و"الفرصة مش سعيدة" و"تاتا تاتا" و"فجأة اختفت"، و"عمرى ليها".