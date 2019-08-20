"أوبرا جامعة مصر" تعيد حفلات "أضواء المدينة" وتقدم برنامج فني طوال العام

ايماناً منها بدور الفن فى الارتقاء بالذوق العام وتأثير الأغنية بأنواعها المختلفة فى تشكيل الوجدان بما ينعكس بشكل ايجابى على تغيير وجه الحياة فى المجتمع ككل ، قررت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تنظيم حفلات دورية فى أوبرا الجامعة تحمل اسم " أضواء المدينة" بحيث يتم تقديمها من خلال برنامج فنى متكامل يقوم باحيائه مجموعة من كبار نجوم الغناء فى مصر والعالم العربى "السوبر ستار" .





صرح بذلك الدكتور خالد الطوخى رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم وا لتكنولوجيا وأضاف أن هذا النشاط الفنى يستهدف فى المقام الأول استعادة ريادة مصر فى مجالات الموسيقى والغناء الى جانب خلق حالة من البهجة على الساحة الفنية التى اصبحت متعطشة لهذا النوع من فنون الموسيقى والغناء والفنون الشعبية .

وأشار الطوخى الى أن حفلات اضواء المدينة هى أول نشاط فنى يتم تنظيمه فى مسرح جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بعد تحويله الى "أوبرا جامعة مصر".





وأوضح الدكتور محمد العزازى رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا أن حفلات أضواء المدينة المزمع تنظيمها سوف تتضمن العديد من الفقرات الفنية أبرزها مجموعة من الفقرات الغنائية التى يشارك فيها نخبة من كبار المطربين الذين يتمتعون بجماهيرية كبيرة حيث يجرى حاليا التنسيق للتعاقد مع كبار النجوم لإحياء هذه الحفلات المقرر تقديمها فى الاسبوع خلال الاخير من كل شهر.. الى جانب تقديم استعراضات فنية فى بداية كل حفلة مستوحاه من الفولكلور المصرى لعكس ما تتمتع به مصر من رصيد كبير فى مجالات الفنون الشعبية والاستعراضية كما سيتم ايضا تقديم فقرة موسيقية خلال هذه الحفلات تتضمن عزفاً لمختارات من الموسيقى العربية الشهيرة وذلك بهدف تقديم برنامج فنى مكتمل عناصر الابداع فى كل حفل على حدة.