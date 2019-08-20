حفظ التحقيقات بواقعة غرق طفل في مياه النيل بحلوان
الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 04:09 م
داليا عادل
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أمرت نيابة حلوان بحفظ التحقيقات في واقعة غرق في مياه النيل أثناء السباحة، خلال احتفاله بعيد الأضحى بعد التأكد من عدم وجود شبه جنائية.
وكما أمرت النيابة فى وثت سابق بتشريح جثة الطفل وإرسال بيان بالصفة التشريحية والتصريح بالدفن عقب ذلك.
وتعود البداية تعود عندما تلقى قسم شرطة حلوان، بلاغًا من الأهالي مفاده غرق شخص بمياه نهر النيل بكورنيش كفر العلو.
وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال جثة قاسم.ر، 12 عامًا، ومقيم بمنطقة عرب أبودحروج، ونقلها لمشرحة المستشفى العام.
وتحرر المحضر اللازم، وتم العرض على النيابة العامة.
وكما أمرت النيابة فى وثت سابق بتشريح جثة الطفل وإرسال بيان بالصفة التشريحية والتصريح بالدفن عقب ذلك.
وتعود البداية تعود عندما تلقى قسم شرطة حلوان، بلاغًا من الأهالي مفاده غرق شخص بمياه نهر النيل بكورنيش كفر العلو.
وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال جثة قاسم.ر، 12 عامًا، ومقيم بمنطقة عرب أبودحروج، ونقلها لمشرحة المستشفى العام.
وتحرر المحضر اللازم، وتم العرض على النيابة العامة.
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