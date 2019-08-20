استقبال حاشد للاعبي منتخب كرة اليد للناشئين بعد فوزهم بكأس العالم



وقالت إيمان عبدالوهاب، والدة اللاعب مؤمن سيف، "الكل مبسوط، والولاد تعبوا بره بيتهم من شهر ونص، وربنا وفقهم، وكلل مجهودهم".



ومن ناحيته عقب اللاعب أحمد هشام، خلال التقرير، "إحنا جبنا الكاس عشان خاطر مصر، ومن أول لحظة هدفنا الفوز بالبطولة".

عرض برنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، تقريرا مصورا يرصد الاستقبال الحاشد الذي كان في انتظار لاعبي منتخب كرة اليد للناشئين بعد فوزهم بكأس العالم.