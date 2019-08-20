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تعرف على موعد صرف دعم الدفعة الجديدة من حساب المواطن

الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 03:50 م
تعرف على موعد صرف دعم الدفعة الجديدة من حساب المواطن
حساب المواطن - برنامج سعودي
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بعد إيداع دفعة أغسطس يوم 8 من الشهر، وردت تساؤلات عدة حول إيداع الدفعة الجديدة من حساب المواطن ومتى سيكون موعدها؟

وأكد برنامج حساب المواطن أنه يتم  صرف الدعم في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو يوم قبله أو بعده، في حال صادف يوم الصرف يوم إجازة رسمية، وتم مخالفة قواعد البرنمج هذا الشهر نظرا لتزامن موعد إيداع الدعم مع إجازة عيد الأضحى المبارك.

ومن هنا سيكون موعد صرف الدفعة الجديدة من الدعم يوم الثلاثاء 10 سبتمبر المقبل.

التفاصيل الكاملة حول حساب المواطن السعودي وموعد صرف الدعم وطريقة التسجيل وتقديم الشكاوى والمقترحات 

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