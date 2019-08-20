"سرق معاشات الغلابة".. حبس موظف بريد لاستغلال موقعه الوظيفي 4 أيام

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أمرت نيابة النزهة، بحبس موظف بريد 4 أيام على ذمة التحقيقات لقيامه باستغلال موقعه الوظيفي، والاستيلاء على معاشات تكافل وكرامة المنصرفة للمواطنين بمنطقة بالنزهة.



وتعود البداية عندما تمكنت قوة أمنية تابعة لإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة برئاسة مدير مباحث القاهرة أثناء تفقدهم الحالة بدائرة قسم شرطة النزهة، من ضبط أحد الأشخاص أثناء تواجده بدائرة القسم، وبحوزته 28 بطاقة خاصة بصرف معاشات تضامن وتكافل وكرامة.



وبسؤاله أقر بقيامه باستغلال مكان عمله "موظف بالبريد بمحافظة كفر الشيخ" وإيهام المواطنين مستحقى الدعم بقدرته على إنهاء إجراءات صرف معاش شهرى لهم، وقيامه باستخراج بطاقات صرف معاشات لهم، والاستيلاء على المبالغ المنصرفة وتسليمهم مبالغ رمزية دون علمهم بالقيمة الحقيقة للمعاشات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتوالت النيابة التحقيق.