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"الإفتاء" توضح حكم إزالة الشعر بالليزر

الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 03:49 م
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رقية جمال
 
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وجهت فتاة تساؤلا إلى الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية عبر موقع "يوتيوب"، قالت خلاله: "ما حكم إزالة الشعر بالليزر".

وعقب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى ومدير إدارة الفتاوى الهاتفية لدار الإفتاء المصرية، قائلًا: "إن هذا جائز على قول بعض الفقهاء".

وأوضح، أن فقهاء الحنابلة أجازوا ذلك طالما أن من يلجأ لهذا الفعل يريد تقليل عدد مرات إزالة الشعر.
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