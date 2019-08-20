"الإفتاء" توضح حكم إزالة الشعر بالليزر

Advertisements

وجهت فتاة تساؤلا إلى الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية عبر موقع "يوتيوب"، قالت خلاله: "ما حكم إزالة الشعر بالليزر".



وعقب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى ومدير إدارة الفتاوى الهاتفية لدار الإفتاء المصرية، قائلًا: "إن هذا جائز على قول بعض الفقهاء".



وأوضح، أن فقهاء الحنابلة أجازوا ذلك طالما أن من يلجأ لهذا الفعل يريد تقليل عدد مرات إزالة الشعر.

