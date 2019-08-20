"الإفتاء" توضح حكم إزالة الشعر بالليزر
الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 03:49 م
رقية جمال
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وجهت فتاة تساؤلا إلى الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية عبر موقع "يوتيوب"، قالت خلاله: "ما حكم إزالة الشعر بالليزر".
وعقب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى ومدير إدارة الفتاوى الهاتفية لدار الإفتاء المصرية، قائلًا: "إن هذا جائز على قول بعض الفقهاء".
وأوضح، أن فقهاء الحنابلة أجازوا ذلك طالما أن من يلجأ لهذا الفعل يريد تقليل عدد مرات إزالة الشعر.
وعقب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى ومدير إدارة الفتاوى الهاتفية لدار الإفتاء المصرية، قائلًا: "إن هذا جائز على قول بعض الفقهاء".
وأوضح، أن فقهاء الحنابلة أجازوا ذلك طالما أن من يلجأ لهذا الفعل يريد تقليل عدد مرات إزالة الشعر.
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