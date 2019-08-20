مقادير بيتزا الكوسا الصحية

- زيت الزيتون : ملعقة كبيرة

- الكوسا : 3 حبات (كبيرة الحجم ومقطعة حلقات)

- ملح : ربع ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة

- صلصة البيتزا : تلت كوب (الجاهزة)

- جبن موزاريلا : نصف كوب (مبشورة)

- سلامي : ربع كوب (صغير الحجم)

- الأعشاب الإيطالية : ملعقة صغيرة





طريقة تحضير بيتزا الكوسا الصحية

1. سخني زيت الزيتون في قدر على حرارة متوسطة ثم أضيفي حلقات الكوسا وقلبيها حتى تصبح ذهبية وتبليها بالملح والفلفل.





2. ضعي الكوسا على صينية مبطنة بورق الخبز.





3. وزعي على حلقات الكوسا صلصة البينزا والجبنة والسلامي وأدخليها الفرن حتى تتحمر وتذوب الجبنة.





4. انثري الأعشاب الإيطالية على الوجه وقدميها ساخنة.