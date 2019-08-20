وزير النقل يفتتح المرحلة الثانية من كوبري مشاة الهلالي ويتفقد محطة السكة الحديد بأسيوط

Advertisements

استهل المهندس كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، زيارته اليوم الثلاثاء لمحافظة أسيوط بافتتاح المرحلة الثانية من كوبرى المشاة العلوي أعلى خطوط السكة الحديد بشارع الهلالي بمدينة أسيوط والذي تم إنشاؤه بتكلفة إجمالية بلغت مليون جنيه لتسهيل نقل المواطنين بين شرق وغرب السكة الحديد خاصة بعد غلق مزلقان سكة حديد شارع رياض بوسط مدينة أسيوط تجنبًا للحوادث وحفاظًا على حياة المواطنين، وكان يرافقه خلال الافتتاح اللواء جمال نورالدين محافظ الإقليم.



جاء ذلك عقب وصول وزير النقل والقيادات المرافقة له لمحطة السكة الحديد بمدينة أسيوط مستقلًا قطار "vip" رقم 980 القادم من القاهرة والمتجه إلى أسوان لتفقد وافتتاح ووضع حجر أساس بعض المشروعات والتى بدأها بتفقد محطة سكة حديد أسيوط وتابع الخدمات المقدمة للمواطنين...رافقه خلال الافتتاح رئيس هيئة الطرق والكباري والمهندس نبيل الطيبي سكرتير مساعد المحافظة وقيادات وزارة النقل وهيئة السكة الحديد وهيئة الطرق والكباري وأعضاء مجلس النواب بأسيوط والدكتور حسن يونس مستشار المحافظة للطرق واللواء أشرف مرسي مدير إدارة مرور أسيوط والعقيد أحمد عيد رئيس مباحث المرور وأيمن محروس رئيس حي شرق ومحمد البشير رئيس حي غرب مدينة أسيوط.



وتابع الوزير يرافقه المحافظ سير العمل بالمحطة وتفقد أرصفة المحطة واستمع إلى عدد من المواطنين المترددين على المحطة موجهًا مسئولي هيئة السكة الحديد بتكثيف أعمال النظافة أولًا بأول وصيانة مصابيح الكهرباء وواجهة المحطة للحفاظ على المظهر الحضاري لمرفق السكة الحديد مشددًا على مراجعة إجراءات الأمن والسلامة والتأكد من تنفيذ برامج الصيانة المقررة والعمل على تحقيق معدلات السلامة والأمان وسلامة السكك للعمل على تحسين مستوى الخدمة المقدمة للركاب خلال الفترة الحالية.



وأعلن وزير النقل عن استكمال مشروعات الطرق والكبارى وازدواج بعض الطرق الرئيسية تنفيذًا لتعيلمات رئيس الجمهورية بتنفيذ خطة التنمية المستدامة وتنمية الصعيد لافتًا إلى توقيع مصر لمنحتين مع البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية بمبلغ قدره 28 مليون جنيه لمشروع تجديد قاطرات السكك الحديد وتطوير منظومة شحن البضائع بالسكة الحديد وتسهيل نقل البضائع بين محافظات الجمهورية والتعاقد على شراء 250 جرار جديد لتطوير قطارات السكة الحديد وتطوير منظومة الصيانة للقطارات.



وأشار محافظ أسيوط إلى التطوير الذى تشهده المحافظة في قطاع الطرق والكبارى وفقًا لخطة الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية للنهوض بمشروعات الطرق والكبارى الرئيسية وتحديث شبكات الطرق وتطويرها لجذب الاستثمارات وتنمية الصعيد وربط قرى ومراكز المحافظة مشيرا إلى أن أهمية افتتاح المرحلة الثانية من كوبري مشاه الهلالي أعلى السكة الحديد بجوار منزل السيارات المتجه إلى شارع التحكم المركزي لما له من أهمية كبرى للمترددين على منطقة المحطة لتسهيل حركة المواطنين بين شرق وغرب السكة الحديد خاصة بعد غلق مزلقان سكة حديد شارع رياض مما يساهم في تحقيق الربط بين حي شرق وغرب مدينة أسيوط والحافظ على المواطنين من عبور المزلقانات بحرم أمن حفاظا على سلامتهم.

