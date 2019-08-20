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ننشر كشوفا بأسماء المحامين الحاضرين جلسة حلف اليمين 7 سبتمبر

الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 03:46 م
ننشر كشوفا بأسماء المحامين الحاضرين جلسة حلف اليمين 7 سبتمبر
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منى صموئيل
 
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تعقد النقابة العامة للمحامين، جلسة حلف اليمين لخريجي وخريجات كليات الحقوق بالجامعات المصرية يوم السبت، الموافق 7 سبتمبر المقبل، برئاسة سامح عاشور، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، وحضور بعض أعضاء مجلس النقابة العامة.

تعقد الجلسة بقاعة مؤتمرات اتحاد عمال مصر، وتبدأ في تمام الساعة الحادية عشرة ظهرًا، ويتاح الحضور لمن لم يحضر الجلسة السابقة، مع الالتزام بالبدلة الكاملة، والكرافتة، وروب المحاماة.


وقد نبهت إدارة السجلات بالنقابة على الخريجين القادمين لأداء حلف اليمين عدم اصطحاب ذويهم، وذلك لعدم الازدحام داخل وأمام أبواب القاعة.

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المزيد عن: نقيب المحامين نقابة المحامين سامح عاشور جمعية المحامين المحامين
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