الدورة الثامنة لتظاهرة ليالي المتحف بسوسة من 21 الى 27 أوت 2019

تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية، تنطلق بداية من يوم الأربعاء 21 أوت الجاري الدورة الثامنة لتظاهرة "ليالي المتحف بسوسة " التي تشترك في تنظيمها وكالة احياء التراث والتنمية الثقافية وإدارة الموسيقى والرقص بالتعاون مع المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بسوسة.

وتندرج هذه التظاهرة الفنية التي تتواصل إلى غاية يوم 27 من الشهر نفسه، في إطار تفعيل دور المتحف الأثري بسوسة الذي تحتضنه المدينة العتيقة داخل قلعتها (معلم القصبة) وجعله قبلة المبدعين ومنارة ثقافية دائمة.

وينطلق حفل الافتتاح بعرض موسيقي بعنوان "نوريا " لعازف الكمنجة مهدي تفيفحة حيث سيكون الجمهور على موعد مع عرض تتمازج فيه الموسيقى الآلاتية بالحكي والرقص

ويتضمن هذا العرض الذي أخرجه ركحيا مروان الرياحي مشاركة لمجموعة "أليانزا" الموسيقية بسوسة.

هذه التظاهرة الثقافية التي تهدف إلى الارتقاء بذوق الجمهور تتضمن جملة من العروض الموسيقية الراقية على غرار عرض موسيقي بعنوان "Neyssatou" تقدمه الفنانة بديعة بوحريزي يوم 22 اوت وعرض "من النوى" الذي يضم محمد علي شبيل في الغناء وجهاد الخميري على البيانو ويسافر الجمهور في هذا العرض الذي يقام يوم 23 اوت في رحلة عبر مختلف عطور الموسيقى التقليدية التونسية

ويكون الموعد يوم 24 اوت مع عرض "Amber Quartet" (موسيقى الجاز) بمشاركة العازفين مروان علاّم على "قيتار باص" ودانيال توراس على الساكسوفون وأيمن بوجليدة على آلة "الباتري"

كما يتضمن برنامج تظاهرة ليالي المتحف بسوسة يوم 26 أوت عرضا في الموسيقى الكلاسيكية لأوبرا "ديدون وإينّي وهو عرض أوركسترالي وأصوات أوبرا تونس بإدارة هشام العماري وإدارة الكورال لنسرين زمني.

وتؤدي نسرين المهبولي دور ملكة قرطاج "ديدون" أو عليسة فيما يؤدي دور "إينّي" فابريك أليبرت. وتختتم عروض ليالي متحف سوسة بعرض للفنانة التونسية نبيهة كراولي.

جدير بالذكر أن كل العروض تنطلق على الساعة العاشرة ليلا بمتحف سوسة الأثري