الجيش السوري يتقدم في خان شيخون

أعلنت وسائل إعلام مقربة من الحكومة السورية، الثلاثاء، أن الجيش دخل أطراف مدينة خان شيخون، وأكدت هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة) أنها "أعادت التمركز" في المدينة، ضمن معركة إدلب المستمرة منذ أشهر.

وذكرت الهيئة في بيان نشرته على حسابها في تطبيق "تلغرام" للتواصل الفوري أن مقاتليها أعادوا التمركز في جنوب مدينة خان شيخون، ولا يزالون يسيطرون على بلدات في منطقة مجاورة لمحافظة حماة، وفق ما أوردت وكالة "رويترز".

وأشارت إلى أن هذه الخطوة جاءت "بعد القصف الشديد من قبل قوات العدو..".

وفي المقابل، ذكرت صحيفة "الوطن" المقربة من الحكومة السورية في دمشق، الثلاثاء، أن الجيش السوري، دخل أطراف مدينة خان شيخون بريف إدلب الجنوبي، من المحورين الغربي والشمال الغربي للمدينة.

وأضافت أن ذلك يأتي وسط معارك عنيفة مع الإرهابيين، وقد بات يسيطر ناريا على الأوتوستراد الدولي بين خان شيخون ومعرة النعمان.

وتكمن أهمية خان شيخون في موقعها الجغرافي، الذي يقع على الطريق الدولي السريع الذي يمر بإدلب ويربط حلب ودمشق، وتعتبر من أكبر مدن محافظة إدلب.

وتشكل مع معرة النعمان وجسر الشغور البنية الدفاعية في محافظة إدلب.