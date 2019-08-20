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"الخارجية" الصينية تعلق على تجربة الصواريخ الأمريكية

الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 10:52 ص
الخارجية الصينية تعلق على تجربة الصواريخ الأمريكية
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مـحــمد حســــــــــين
 
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أعلنت وزارة الخارجية الصينية، في بيان، إن اختبار صاروخ كروز أطلقته الولايات المتحدة يوم الأحد قد يدفع إلى سباق تسلح جديد ويعرض الأمن العالمي للخطر.

وقال الممثل الرسمي لوزارة الخارجية جينج شوانج، في مؤتمر صحفي: "ستؤدي تصرفات الولايات المتحدة إلى تصعيد عسكري وسيكون لها تأثير سلبي على الأمن الإقليمي والدولي".

وأضاف "جينج": "هذا يؤكد بشكل كبير أن الولايات المتحدة تهدف بالفعل إلى التخلص من القيود وتطوير الصواريخ المتقدمة وتأمين التفوق العسكري الأحادي الجانب عندما انسحبت من معاهدة الصواريخ النووية متوسطة المدى".

في وقت سابق اليوم، قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، إن موسكو تأسف لاختبارات صاروخ كروز الأمريكي، وأكد أنه لا يمكن جر روسيا إلى سباق التسلح.


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