"الخارجية" الصينية تعلق على تجربة الصواريخ الأمريكية

أعلنت وزارة الخارجية الصينية، في بيان، إن اختبار صاروخ كروز أطلقته الولايات المتحدة يوم الأحد قد يدفع إلى سباق تسلح جديد ويعرض الأمن العالمي للخطر.

أعلنت وزارة الخارجية الصينية، في بيان، إن اختبار صاروخ كروز أطلقته الولايات المتحدة يوم الأحد قد يدفع إلى سباق تسلح جديد ويعرض الأمن العالمي للخطر.

وقال الممثل الرسمي لوزارة الخارجية جينج شوانج، في مؤتمر صحفي: "ستؤدي تصرفات الولايات المتحدة إلى تصعيد عسكري وسيكون لها تأثير سلبي على الأمن الإقليمي والدولي".

وقال الممثل الرسمي لوزارة الخارجية جينج شوانج، في مؤتمر صحفي: "ستؤدي تصرفات الولايات المتحدة إلى تصعيد عسكري وسيكون لها تأثير سلبي على الأمن الإقليمي والدولي".

وأضاف "جينج": "هذا يؤكد بشكل كبير أن الولايات المتحدة تهدف بالفعل إلى التخلص من القيود وتطوير الصواريخ المتقدمة وتأمين التفوق العسكري الأحادي الجانب عندما انسحبت من معاهدة الصواريخ النووية متوسطة المدى".

وأضاف "جينج": "هذا يؤكد بشكل كبير أن الولايات المتحدة تهدف بالفعل إلى التخلص من القيود وتطوير الصواريخ المتقدمة وتأمين التفوق العسكري الأحادي الجانب عندما انسحبت من معاهدة الصواريخ النووية متوسطة المدى".