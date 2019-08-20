المركز الوطني للجلود والأحذية: هذا ما أسفرت عنه الحملة الوطنية لتجميع جلود الأضاحي

أفاد المدير العام للمركز الوطني للجلود والأحذية نبيل بنبشير في تصريح لـمكتب "وات" ببن عروس أن حوالي 500 ألف من جلود الأضاحي قابلة للتثمين بعد الانتهاء من الحملة الوطنية لتجميع وتثمين جلود الأضاحي التي شاركت فيها 65 بلدية موزعة على 13 ولاية مشاركة .

وأضاف بنبشير انه بعد الانتهاء من جرد لحصيلة الحملة وتقييم لنسب المشاركة والنجاح ، تبين المعطيات المتوفرة لدى المركز أن الانخراط في الحملة والإيفاء بالالتزامات المنوطة بكل طرف كانت متفاوتة بين جهة وأخرى حيث تمكنت بعض البلديات بالتنسيق مع الهياكل المتدخلة من إنجاح عملية الجمع على غرار بلديات جربة وصفاقس ومنوبة والحمامات واريانة وتراوحت نسب النجاح لدى البقية بين المتوسط والضعيف .

وتشير المعطيات المجمعة وفق نفس المصدر الى انه وقع تجميع 885 ألف جلد أضحية من إجمالي قرابة مليون و300 الف اضحية ، سيقع تثمين حوالي 500 ألف جلد بزيادة بأكثر من النصف مقارنة بسنة 2018 حيث بلغ عدد الجلود القابلة للتثمين 220 ألف جلد .

ووصل عدد المجمعين في الحملة هذه السنة الى 55 مجمعا و15 مدبغة مشاركة وأكثر من 50 جمعية ساهمت في عملية التجميع واكثر من 1000 متطوع من كافة الجهات المشمولة بهذه العملية وهو مايعد من نقاط القوة بالنسبة للحملة إضافة الى انخراط البلديات والولايات والوكالة الوطنية للتصرف في النفايات فيها .

وتبقى بعض النقاط التي تمت ملاحظتها في هذه الحملة تمثل بعض النقائص على غرار عدم الانخراط الكلي من قبل المواطنين في هذه العملية ولاسيما عدم القيام بعملية التمليح وهو ما اثر على نوعية الجلود المجمعة وذلك اضافة الى غياب التنسيق بين الهياكل المتدخلة وغياب التجربة خاصة بالنسبة للبلديات التي شاركت لأول مرة في الحملة .