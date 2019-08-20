ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

مالك الجزيري يستهل مشاركته ببطولة فلاشينغ ميدوز بملاقاة داريان كينغ

الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 10:49 ص
مالك الجزيري يستهل مشاركته ببطولة فلاشينغ ميدوز بملاقاة داريان كينغ
Advertisements
طباعة
محمد وليد الجموسي
 
Advertisements
 يستهل لاعب التنس التونسي مالك الجزيري المصنف 103 عالميا مشواره ببطولة الولايات المتحدة المفتوحة (فلاشينغ ميدوز)، رابع البطولات الاربع الكبرى، بملاقاة داريان كينغ من جزر البارباد المصنف 179 عالميا اليوم الثلاثاء لحساب الدور الاول من التصفيات التمهيدية التي تسبق الدخول الى الجدول الرئيسي.
وكان الجزيري خاض خلال الاسبوع الماضي منافسات دورة فانكوفر الكندية وخرج من الدور ثمن النهائي على يد البريطاني ليام برودي 3-6 و7-5 و4-6.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس محمد السادس للاندية الابطال
الوصل - الإمارات
-
x
18:15
-
الهلال - السودان
الاتحاد - السعودية
-
x
19:15
-
العهد - لبنان
دوري أبطال أوروبا
أبويل نيقوسيا - قبرص
-
x
21:00
-
أياكس أمستردام - هولندا