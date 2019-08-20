مالك الجزيري يستهل مشاركته ببطولة فلاشينغ ميدوز بملاقاة داريان كينغ

يستهل لاعب التنس التونسي مالك الجزيري المصنف 103 عالميا مشواره ببطولة الولايات المتحدة المفتوحة (فلاشينغ ميدوز)، رابع البطولات الاربع الكبرى، بملاقاة داريان كينغ من جزر البارباد المصنف 179 عالميا اليوم الثلاثاء لحساب الدور الاول من التصفيات التمهيدية التي تسبق الدخول الى الجدول الرئيسي.

وكان الجزيري خاض خلال الاسبوع الماضي منافسات دورة فانكوفر الكندية وخرج من الدور ثمن النهائي على يد البريطاني ليام برودي 3-6 و7-5 و4-6.