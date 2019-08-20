طفلة تثير الجدل بقيادتها المتهورة للسيارة ومطالبات بمحاسبة أهلها

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أثار مقطع فيديو متداول لطفلة، جدلا واسعا، حيث ظهرت وهي تقود السيارة في أحد شوارع المملكة، بطريقة مستهترة.



وظهرت الطفلة وهي تقود السيارة دون وضع حزام الأمان، في طريقها إلى صيانة السيارة وتغيير الزيت، مستهترة بحياتها وحياة المارة.



وبحسب متداولو المقطع، فإن والدة الطفلة هي التي وثقت الفيديو، مستغلة طفولتها من أجل الشهرة.



وطالبوا بضرورة محاسبة كل من له يد في هذا الموضوع.



