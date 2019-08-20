فلاحون في جندوبة يتهمون إحدى الشركات الخاصة ببيعهم بذور ذُرة فاسدة

اتهم عدد من مربي الماشية بولاية جندوبة إحدى الشركات الخاصة بالتحيّل عليهم وذلك من خلال بيعهم كميّات من بذور الذرة العلفية التي تزرع صيفا والتي تخصص للأبقار، بعد أن تبيّن أنها فاسدة، على حد قولهم.

وفي هذا السياق، أكد عضو المكتب التنفيذي للنقابة التونسية للفلاحين، نعمان العشى، أن البذور التي اقتناها من أحدى الشركات المختصة لم ينبت أغلبها، حيث لم تتجاوز نسبة الانبات 30 بالمائة، ما ألحق به أضرار وصفها بـ"الجسيمة" أثرت سلبا على الميزانية التي خصصها للعلف وذلك لفائدة أكثر من 100 رأس من الأبقار.

وبيّن أنه وللتثبت من الأمر، عمد إلى شراء كمية صغيرة من بذور الذرة من إحدى الشركات الأخرى وقام بزراعة مقسمين متجاورين، خصص أحدهما للبذور القديمة والتي اعتبرها فاسدة، والثاني للبذور التي اشتراها من شركة مغايرة، ثم قدم الخدمات الفلاحية نفسها من حراثة وأسمدة وري للمقسمين، ليستنتج التباين الواضح في معدل الانبات وسرعته وكثافته بينهما.

من جهته، عبر كمال الورتاني، فلاح بمنطقة السمران من معتمدية بلطة بوعوان، عن شديد غضبه وخيبة أمله من عدم إنبات نحو 6 هكتارات ونصف الهكتار من الذرة، رغم ما وفره لفائدتها من أسمدة وإعداد للتربة، متهما بدوره الشركة التي زودته بالبذور بالتحيل. وأكد فلاح آخر بالجهة، فضل عدم الادلاء بإسمه، أن الشركة سبق وأن زودته قبل سنوات بذرة فاسدة قبل مقاطعته لها.

هذا ولوح الفلاحون المتضررون بالتوجه إلى القضاء في حال لم تمكنهم الشركة من التعويضات اللازمة لجبر الأضرار التي لحقتهم، وفق تعبيرهم.

وتجدر الإشارة إلى أنه تعذر على مراسل (وات) الاتصال بصاحب الشركة التي زودت الفلاحين بالبذور "الفاسدة"، في المقابل، أكد ممثل الشؤون القانونية للشركة، عبد الحليم السويسي، بيع الشركة بذور ذرة إلى عدد من فلاحي ولاية جندوبة، الا أنه تهرب من الاجابة بوضوح حول الاتهامات الموجهة بخصوص "فساد البذور" موضوع الجدل.